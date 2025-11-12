Eşref Rüya bu akşam neden yok? Eşref Rüya 22. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D’den şehitler için yayın kararı
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması üzerine Türkiye genelinde yas ilan edildi. Kanal D, Eşref Rüya dizisinin 22. bölümünün bu akşam yayınlanmayacağını duyurdu.
12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanması planlanan Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü yas sebebiyle iptal edildi.
Kanal D tarafından yapılan duyuruda, “Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kanal yönetimi, şehitlerin anısına yayın akışında değişikliğe giderek dizinin yerine özel bir program planladı.
Eşref Rüya’nın yeni bölümü için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
Dizinin yeni yayın tarihi Kanal D tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
