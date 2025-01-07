Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti

ZİRVENİN SAHİBİ "UZAK ŞEHİR"

Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vefat eden eşinin ailesiyle Mardin’de verdiği mücadeleyi konu alan yapım, sezonun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.