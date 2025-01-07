Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti

Box Office Türkiye, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen prime time yapımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında 'Uzak Şehir' yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 1

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında 'Uzak Şehir', 8’inci bölümüyle haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 2

ZİRVENİN SAHİBİ "UZAK ŞEHİR"

Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vefat eden eşinin ailesiyle Mardin’de verdiği mücadeleyi konu alan yapım, sezonun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 3

İLK 10'DA HANGİ DİZİLER VAR?

İşte Box Office Türkiye'nin paylaştığı verilere göre, prime time’da ekranlara gelen en popüler 10 yapım:

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 4

10- BAŞKAN - 4,64

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 5

9- ZEMBİLLİ (SEZON 1 - BÖLÜM 1) 4,68

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 6

8- KIYAMETTEN SONRA 5,46

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 7

7- MASTERCHEF TÜRKİYE (30 Aralık) 5,58

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 8

6- SURVİVOR (SEZON 18, BÖLÜM 1) 6,16

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 9

5- LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET (SEZON 1 - BÖLÜM 16) 7,48

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 10

4- KIZIL GONCALAR (SEZON 2 - BÖLÜM 33) 7,57

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 11

3- GÖNÜL DAĞI (SEZON 5 - BÖLÜM 160) 8,94

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 12

2- O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL - 9,93

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Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti - Resim: 13

1- UZAK ŞEHİR (SEZON 1 - BÖLÜM 8) 10,49

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