Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Zirveye o dizi yerleşti
Box Office Türkiye, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen prime time yapımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında 'Uzak Şehir' yer aldı.
Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında 'Uzak Şehir', 8’inci bölümüyle haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
ZİRVENİN SAHİBİ "UZAK ŞEHİR"
Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vefat eden eşinin ailesiyle Mardin’de verdiği mücadeleyi konu alan yapım, sezonun en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
İLK 10'DA HANGİ DİZİLER VAR?
İşte Box Office Türkiye'nin paylaştığı verilere göre, prime time’da ekranlara gelen en popüler 10 yapım:
10- BAŞKAN - 4,64
9- ZEMBİLLİ (SEZON 1 - BÖLÜM 1) 4,68
8- KIYAMETTEN SONRA 5,46
7- MASTERCHEF TÜRKİYE (30 Aralık) 5,58
6- SURVİVOR (SEZON 18, BÖLÜM 1) 6,16
5- LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET (SEZON 1 - BÖLÜM 16) 7,48
4- KIZIL GONCALAR (SEZON 2 - BÖLÜM 33) 7,57
3- GÖNÜL DAĞI (SEZON 5 - BÖLÜM 160) 8,94
2- O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL - 9,93
1- UZAK ŞEHİR (SEZON 1 - BÖLÜM 8) 10,49