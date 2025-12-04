HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE

Halef: Köklerin Çağrısı son bölümü izlemek isteyenler için detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 1

Vurularak ölümle burun buruna gelen Dalyan, can güvenliği karşılığında Serhat’a çok önemli bir bilgi vereceğini söyler. Açıklamayı vaat ettiği bu sır, Serhat’ın vereceği kararları ve konağın tüm dengelerini sarsacak güçtedir.

1 6
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 2

Serhat, tüm baskılara rağmen Yıldız’ı koruma konusunda kararlılığını sürdürür. Yaşanan gelişmeler konağın içindeki gerilimi artırırken, Serhat'ın tutumu daha görünür hale gelir.

2 6
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 3

Melek, Serhat’ın Yıldız’a karşı koruyucu tavrını kabullenip yeni bir başlangıç yapmaya karar verir; ancak Serhat ve Yıldız arasındaki beklenmedik yakınlaşma Melek’i derinden yaralar.

3 6
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 4

Nida, kırılan telefonundaki mesajı Aşır’dan gizler. Bu durum Aşır’ın şüphelerini artırır ve üzerinde giderek büyüyen bir baskı oluşturur.

4 6
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 5

11. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

5 6
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE - Resim: 6

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin 

6 6
halef Now tv dizi izle