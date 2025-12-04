HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 11. BÖLÜM İZLE | NOW TV DİZİ İZLE
Yayınlanma:
Vurularak ölümle burun buruna gelen Dalyan, can güvenliği karşılığında Serhat’a çok önemli bir bilgi vereceğini söyler. Açıklamayı vaat ettiği bu sır, Serhat’ın vereceği kararları ve konağın tüm dengelerini sarsacak güçtedir.
Serhat, tüm baskılara rağmen Yıldız’ı koruma konusunda kararlılığını sürdürür. Yaşanan gelişmeler konağın içindeki gerilimi artırırken, Serhat'ın tutumu daha görünür hale gelir.
Melek, Serhat’ın Yıldız’a karşı koruyucu tavrını kabullenip yeni bir başlangıç yapmaya karar verir; ancak Serhat ve Yıldız arasındaki beklenmedik yakınlaşma Melek’i derinden yaralar.
Nida, kırılan telefonundaki mesajı Aşır’dan gizler. Bu durum Aşır’ın şüphelerini artırır ve üzerinde giderek büyüyen bir baskı oluşturur.
11. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?