Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölüm canlı ve kesintisiz izle! Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölüm full HD izle

NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yıldız’ın yeni hamlesi Serhat ve Melek ilişkisini çıkmaza sürüklerken, köyde hesaplaşma sinyalleri verildi.

Serhat, Yıldız’ı konaktan göndermemeye karar veriyor. Bu karar, Melek ile arasındaki dengeyi tamamen bozuyor.

Serhat, Aşır’dan intikamını almasına rağmen köyde sular durulmuyor. Ziyan Ağa, yaşananlara sessiz kalmayarak kendi yöntemleriyle harekete geçiyor.

Sevde, Ziyan Ağa’nın tehditlerinden kurtulmak için geçmişin karanlık sırlarını Meryem’e anlatıyor. Bu itiraf, Meryem’in yönünü tamamen değiştiriyor. Artık hedefi Melek.

