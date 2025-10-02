Halef: Köklerin Çağrısı son bölüm izle 3. bölüm canlı ve tek parça

Bekir Ağa’nın ani ölümü büyük bir kırılma yarattı. Bu kayıp, aile içinde dengeleri alt üst ederek yeni çatışmaların önünü açtı. Melek ise Serhat’a, “Her şeyi bırakıp İstanbul’a dönelim” teklifinde bulundu. Ancak Serhat’ın köklerinden kopamayan bağları bu kararı zorlaştırıyor.