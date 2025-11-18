Kıskanmak 10. bölüm canlı izle! NOW TV Kıskanmak son bölüm full izle

Kıskanmak 10. bölüm canlı izle!

Kıskanmak’ın 10. bölümünde sırlar ortaya çıkıyor, aile içi dengeler değişiyor ve herkesin kaderini etkileyecek kararlar veriliyor.



SENİHA GERÇEK BABASINI ÖĞRENMEK İSTİYOR

Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğu yönündeki iddiadan emin olmak ister.



NALAN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Bu haber Nalan’ı mutlu etse de Mükerrem ve Nüzhet için büyük bir şoka dönüşür. Ailede dengeler hızla değişmeye başlar.




Mükerrem ve Nüzhet, kontrolü kaybetmemek için yeni planlar yaparken bu gelişmenin sonuçlarından korkmaya başlar.



Nüzhet, Halit’in Şevket ailesiyle tüm iş ilişkilerini kesmesini sağlar.



CANLI İZLE

