Kıskanmak 12. bölüm izle NOW TV | Kıskanmak son bölüm tek parça full HD dizi izle

Kıskanmak 12. bölüm

Kıskanmak 12. bölümü izlemek isteyenler için detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Kıskanmak 12. bölüm

Cemal Paşazade’nin dönüşü köşkte dengeleri sarsar. Seniha, onun gelişiyle birlikte geçmiş hesaplaşmaların yeniden açıldığını hisseder ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlar.

Kıskanmak 12. bölüm

Nüzhet, Halit’le kardeş olduğunu öğrendikten sonra büyük bir sarsıntı geçirir. Bu gerçek onu önce Halit’le sert bir yüzleşmeye, ardından Mediha’nın kapısını çalmaya götürür.

Kıskanmak 12. bölüm

Kimliğini gizleyen Cemal, sonunda Halit ve Mediha’ya gerçeği açıklar. 

Kıskanmak 12. bölüm

“Ben Cemal Paşazade’yim” sözleri iki isimde de derin bir şok yaratır ve hikâyenin yönünü tamamen değiştirir.

Kıskanmak 12. bölüm

