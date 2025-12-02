Kıskanmak 12. bölüm izle NOW TV | Kıskanmak son bölüm tek parça full HD dizi izle
Kıskanmak 12. bölümü izlemek isteyenler için detaylar...
Yayınlanma:
Cemal Paşazade’nin dönüşü köşkte dengeleri sarsar. Seniha, onun gelişiyle birlikte geçmiş hesaplaşmaların yeniden açıldığını hisseder ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlar.
Nüzhet, Halit’le kardeş olduğunu öğrendikten sonra büyük bir sarsıntı geçirir. Bu gerçek onu önce Halit’le sert bir yüzleşmeye, ardından Mediha’nın kapısını çalmaya götürür.
Kimliğini gizleyen Cemal, sonunda Halit ve Mediha’ya gerçeği açıklar.
“Ben Cemal Paşazade’yim” sözleri iki isimde de derin bir şok yaratır ve hikâyenin yönünü tamamen değiştirir.
5 5