Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle

NOW TV’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 7. bölümüyle ekranlara geldi. İşte canlı yayın bilgisi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 1

Kıskanmak 7. bölüm NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 

1 6
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 2

Yeni bölümde Halit, onu ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenir ve büyük bir öfkeyle Seniha’yı evden kovar. 

2 6
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 3

Gidecek yeri kalmayan Seniha’nın yanında yine Nüzhet vardır.

3 6
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 4

Geçmişin sırlarıyla geri dönen Kahya, Cemal Paşazade’nin ölümüne Halit’in neden olduğunu açıklar. Bu itiraf, Paşazade ailesini derin bir krizin içine sürükler.

4 6
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 5

Bu korkunç gerçeğin ardından Seniha ve Halit, gözlerden uzak bir yüzleşmeye girer. Ancak bu hesaplaşma sadece onları değil, Paşazade ailesinin kaderini de tamamen değiştirecektir.

5 6
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle - Resim: 6

CANLI İZLE

6 6
dizi izle yeni bölüm