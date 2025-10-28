Kıskanmak 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Kıskanmak yeni bölüm full HD izle
NOW TV’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 7. bölümüyle ekranlara geldi. İşte canlı yayın bilgisi
Yayınlanma: Güncellenme:
Kıskanmak 7. bölüm NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Yeni bölümde Halit, onu ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenir ve büyük bir öfkeyle Seniha’yı evden kovar.
Gidecek yeri kalmayan Seniha’nın yanında yine Nüzhet vardır.
Geçmişin sırlarıyla geri dönen Kahya, Cemal Paşazade’nin ölümüne Halit’in neden olduğunu açıklar. Bu itiraf, Paşazade ailesini derin bir krizin içine sürükler.
Bu korkunç gerçeğin ardından Seniha ve Halit, gözlerden uzak bir yüzleşmeye girer. Ancak bu hesaplaşma sadece onları değil, Paşazade ailesinin kaderini de tamamen değiştirecektir.
6 6