Kızılcık şerbeti son bölüm izle 108.. bölüm canlı ve tek parça
Kızılcık şerbeti son bölüm!
Yayınlanma:
Çimen’in Türkiye’ye dönüşü, ailesi tarafından Bengü’nün sahne aldığı mekânda kutlanıyor.
Yeni bölümde Fatih’in, Doğa’ya özür dilemek için aldığı hediye dikkat çekiyor.
Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan kaza sonrası tansiyon yükseliyor. Asil’in, Ömer’e yönelttiği imalı sözler “Kazadan haberdar mı?” sorusunu akıllara getiriyor. Olayın ardından ilişkilerde yeni bir kırılma yaşanacağı sinyali veriliyor.
4 4