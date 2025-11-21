TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE

Zarife’nin hızla kötüleşmesi Oruç’u çaresiz bırakır. Eleni’nin annesiyle ilgili pazarlık yapan Oruç, bu kez Koçari’ye gidip Eleni’den yardım ister. Ancak Fadime onları kovar; Eleni ise Oruç ile bütün bağlarını koparır.