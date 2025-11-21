TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE

TRT1’in Taşacak Bu Deniz dizisinin 7. bölümünde tüm dengeler altüst oluyor! İşte canlı izleme ekranı

Adil, geçmişte hem kendisinin hem Esme’nin en güvendiği isim olan Gezep’in biyolog ikizi İlve’yi Koçari’ye çağırır. Eleni’nin gerçek kimliğini belirleyecek test, İlve tarafından yapılacaktır.

Oruç’un sert kararları sürerken Sevcan’ın nişan bohçası açılmak üzereyken Zarife aniden fenalaşır ve felç geçirir. Doktorlar nedenini bulamaz. Zarife’nin durumu giderek kötüleşirken aile büyük bir çaresizlik içindedir.

Zarife’nin hızla kötüleşmesi Oruç’u çaresiz bırakır. Eleni’nin annesiyle ilgili pazarlık yapan Oruç, bu kez Koçari’ye gidip Eleni’den yardım ister. Ancak Fadime onları kovar; Eleni ise Oruç ile bütün bağlarını koparır.

