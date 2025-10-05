Uzak Şehir 32. Bölüm Tek Parça Full HD İzle! Uzak Şehir CANLI İZLE!
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de heyecan doruğa ulaştı. İşte 32. bölüm...
Yayınlanma: Güncellenme:
Kanal D’nin beğeniyle takip edilen dizisi Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana geliyor. 31. bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Alya Boran’ın yaşıyor olduğunun ortaya çıkması dizide dengeleri tamamen değiştirdi.
Cihan, kardeşinin hayatta olduğunu öğrenince derin bir sarsıntı yaşarken, bu durum onu büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor.
Cihan, kardeşini İstanbul’da bırakmak istemediği için radikal bir karar alıyor. Onu gizlice Mardin’e götürmeye karar vermesi, hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını bambaşka bir yöne taşıyor.
CANLI İZLE!