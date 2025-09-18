Veliaht 2. bölüm canlı izle! Veliaht dizisi yeni bölüm full tek parça izle! Show TV canlı izle
İlk bölümü ekrana gelen Veliaht dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm detayları ve izleme bağlantısı...
İlk bölümde “Otogarın manevi babası” Zülfikar Karslı (Ercan Kesal), sağlık sorunlarıyla mücadele ederken otogardaki darbeleri karşılamakta zorlandı. Ailesi, özellikle oğlu Zafer’in otogarın kontrolünü ele geçirmesini bekledi fakat Zafer evden dahi çıkamayacak kadar içine kapanıktı.
Bu süreçte Timur (Akın Akınözü), babasından kalan borçlarla uğraşan bir seyyar tamirci olarak hayat mücadelesi verdi. Onun yolu Reyhan ve Yahya ile kesişti, Karslı ailesinin veliaht arayışı bu bağlantı üzerinden şekillendi.
Dizinin ikinci bölümünde Veliaht olarak konağa getirilen Timur, başına gelenleri anlamaya çalışırken kendisini bir hesaplaşmanın ortasında bulacak. Aile üyeleri, Timur’un Veliaht seçilmesine sert tepki gösterecek. Reyhan ise tanımadığı bu adamla dışarıda karı-koca rolü oynamak zorunda kalacak ve bu durumdan rahatsız olacak.
Veliaht dizisinin ikinci bölümü 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak.