Veliaht 7. bölüm SHOW TV CANLI İZLE! Veliaht son bölüm full HD izle

Veliaht 7. bölüm

Veliaht dizisinin 7. bölümünde gerilim yükseliyor. Yahya babasının tespihinin peşine düşerken, Timur geçmişiyle yüzleşiyor. Cennet’in gördüğü fotoğraf her şeyi değiştirecek.

Resim: 1

Yahya, babasından kalan tespihin izini sürmeye başlar. Bu arayışında Selim’le birlikte Arnavut Saim’in kapısını çalar. Her adımda geçmişle bugünü birbirine bağlayan yeni ipuçları ortaya çıkar.

Resim: 2

Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’a daha yakın olmaya başlar.

Resim: 3

Derya’ya da bir sürprizi vardır. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar.

Resim: 4

