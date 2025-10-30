Veliaht 8. bölüm izle SHOW TV | Son bölüm tek parça full HD dizi izle
Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht’ın 8. bölümü izleyiciyle buluştu
Yayınlanma: Güncellenme:
Timur, Yahya’nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Bu durum hem kendisini hem de çevresindekileri zor bir sürecin içine sürükler.
Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yapar. İki taraf da kendi sırlarını korumaya çalışırken, gerilim giderek tırmanır.
Arnavut Saim, yıllar önce sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıkar. İkili arasındaki yüzleşme, dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olur.
VELİAHT 8. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
5 5