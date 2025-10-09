VELİAHT son bölüm izle 5. bölüm tek parça reklamsız izle

Zülfikar’ın ani bir kriz geçirip hastaneye kaldırılması, tüm ailede büyük bir endişe yaratır. Herkes onun yeniden ayağa kalkmasını beklerken, geçmişin karanlık yüzü yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider. Bu karşılaşmada öğrendikleri, onun hayatını altüst eder. Artık geçmişin gölgesi yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir.

Timur ve Reyhan, aralarındaki duygulara karşı koymakta zorlanır. Birlikte olmalarının imkânsız olduğunu bilseler de, kalplerine söz geçiremezler.

