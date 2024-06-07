10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek hac ibadeti ile ilgili merak edilenler araştırılıyor. Peki hac kimlere farzdır? Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi? İşte detaylar...
İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelen hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul ediliyor.
Hac ibadetiyle ilgili vatandaşların kafasında pek çok soru bulunuyor. Hac kimlere farzdır? Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi? Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı? İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler...
1 - HAC KİMLERE FARZDIR?
Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin imkan elde edince, geciktirmeden haccı yerine getirmesi gerekir.
Kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği halde kurada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölenler, imkan bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, haccı yerine getirmekle yükümlü değildir.
2 - HACDA KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Daha önce kesilemez. Tehir edilerek daha sonra kesilmesi durumunda ceza olarak ayrıca bir koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.