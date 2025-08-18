103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı: Bu üç şeyi yapmayın
Dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi unvanına sahip 103 yaşındaki nörolog Dr. Howard Tucker, uzun yaşamın 4 sırrını ve “kesinlikle yapmayın” dediği 3 alışkanlığı paylaştı.
DÜNYANIN EN YAŞLI DOKTORU: DR. HOWARD TUCKER
10 Temmuz 1922 doğumlu Dr. Howard Tucker, Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi” olarak geçti. 66 yıldır psikiyatrist eşiyle birlikte yaşayan Tucker’ın 4 çocuğu ve 10 torunu var.
103 YAŞINDA AMA HALA ÇALIŞIYOR
Tucker, 2022’de görev yaptığı hastane kapansa da hâlâ yeni iş aradığını söylüyor. Uzun yaşamını işinden aldığı keyfe, düzenli egzersize, sigarasız hayata ve sevgi dolu ilişkilere bağlıyor.
UZUN YAŞAM SIRRI 1: EMEKLİ OLMAYIN
Tucker’a göre tam anlamıyla emekli olmak ömrü kısaltıyor. İnsanların yaşlandıkça dünyayla bağını koparmaması gerektiğini, keyif aldığı bir işle veya gönüllü faaliyetlerle ilgilenmesinin önemli olduğunu söylüyor.
UZUN YAŞAM SIRRI 2: GENÇ HİSSEDİN
Her zaman kendisini genç tutacak planlar yapan Tucker, yaşıtlarının “kendini yaşlı görme” hatasına düştüğünü söylüyor. “Sonsuza kadar yaşayacağımı düşünüyorum ama ölmekten korkmuyorum” diyor.
UZUN YAŞAM SIRRI 3: AKTİF KALIN
Tucker, hâlâ haftada birkaç gün koşu bandında egzersiz yapıyor. Zaman geçtikçe zorlaşsa da hareket etmenin uzun ömrün anahtarı olduğuna inanıyor.
UZUN YAŞAM SIRRI 4: SEVGİ DOLU İLİŞKİLER
Eşi, arkadaşları ve ailesiyle bağlarının çok güçlü olduğunu vurgulayan Tucker, nefretin ve öfkenin insanı içeriden yıprattığını, sevginin ise ömrü uzattığını söylüyor.
‘YAPMAYIN’ DEDİĞİ 3 ŞEY VAR
Tucker, National Geographic’e verdiği röportajda uzun yaşam için uzak durulması gereken 3 alışkanlığı şöyle sıralıyor:
Fiziksel ve zihinsel olarak pasifleşmek
Sigara içmek
Nefret beslemek
