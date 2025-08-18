103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı: Bu üç şeyi yapmayın

DÜNYANIN EN YAŞLI DOKTORU: DR. HOWARD TUCKER



10 Temmuz 1922 doğumlu Dr. Howard Tucker, Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi” olarak geçti. 66 yıldır psikiyatrist eşiyle birlikte yaşayan Tucker’ın 4 çocuğu ve 10 torunu var.