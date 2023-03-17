Türkiye'nin yeni illeri olabilecek ilçeleri: Listede 12 ilçe var!
2023 seçimlerine kadar 12 ilçenin il yapılacağı iddia edildi. 12 ilçenin daha il yapılmasıyla Türkiye'nin illerinin sayısı 93'e çıkacak. İl yapılacağı iddia edilenler arasında Türkiye'nin turizm ilçeleri de yer alıyor. İşte Türkiye'de il yapılacağı iddia edilen 12 ilçe...
Türkiye'nin yeni illeri ve haliyle yeni vali ve kaymakamlarıyla yeni memurları geliyor. Son olarak 9 Aralık 1999'da Düzce'nin de il olmasıyla il sayısı 81'e çıkan ülkemizde, bazı ilçelerin de bu yıl yapılacak seçimler öncesinde hükümet tarafından il yapılacağı iddia arasında yer alıyor. İşte iddia edilen ilçeler...
AYDIN - NAZİLLİ
2023 Mayıs seçimlerine kadar il olacak ilçelerden birisinin 160 bin 581 nüfuslu Aydın'ın Nazilli ilçesi olduğu belirtildi.
MUĞLA - BODRUM
İl olacak ilçeler listesinde Muğla'nın ve Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum da var. Bodrum 187 bin 284 nüfusa sahip.
MERSİN - TARSUS
Mersin'nin Tartus ilçesi de il olacak ilçeler listesinde yer aldı. Tarsus'un 347 bin 314 nüfusu var.