Türkiye'nin yeni illeri olabilecek ilçeleri: Listede 12 ilçe var!

Türkiye'nin yeni illeri ve haliyle yeni vali ve kaymakamlarıyla yeni memurları geliyor. Son olarak 9 Aralık 1999'da Düzce'nin de il olmasıyla il sayısı 81'e çıkan ülkemizde, bazı ilçelerin de bu yıl yapılacak seçimler öncesinde hükümet tarafından il yapılacağı iddia arasında yer alıyor. İşte iddia edilen ilçeler...