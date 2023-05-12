2023 Anneler Günü mesajları
Anneler Günü, bu sene 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü mesajları ve sözleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. İşte, 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli Anneler Günü şiiri, özel sözleri ve görselleri…
Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
Senin gibi bir anneyle evlenmek hayatımın en iyi kararıydı. Senin sevgin ve özverin bizim ailemiz için her şeydir. Anneler Günün kutlu olsun sevgilim.
Senin gibi bir anne ve eş, benim için ayrıcalık. Senin sevgin ve fedakârlığın için sana minnettarım. Anneler Günü'n kutlu olsun ve seni seviyorum.
Anneler Günü'nde seni ne kadar sevdiğimi ve takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Senin sevgin ve özverin bizim ailemizi bir arada tutan şeydir. Anneler Günü'n kutlu olsun.
Anneler Günü senin için kutlu olsun sevgili eşim. Senin sevgin ve desteğin hayatımızın her alanında hissediliyor. Seni çok seviyorum.
Sen hayatımda bir melek gibisin. Çocuklarımız için ne kadar harika bir anne olduğunu görmek beni her zaman gururlandırıyor. Anneler Günün kutlu olsun sevgilim.
Senin gibi bir anne ve eşin varlığı hayatımın en büyük zenginliklerinden biri. Senin sevgin ve özverin için sana minnettarım. Anneler Günü'n kutlu olsun sevgilim.
Anneler Günü senin için sadece bir gün olabilir, ama senin gibi bir anne ve eş için takdir edilmeye değer. Senin sevgin, fedakarlığın ve desteğin bizim ailemiz için her şeydir. Seni seviyorum.
Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi.
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.