16 Haziran Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…