16 Haziran Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları
İslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. İşte 16 Haziran 2023 Cuma mesajları...
Cuma günü İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün önemini anlatan Cuma Suresi bulunur.
Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde müminler camilerde bir araya gelir cuma namazı kılar ve okunan hutbeleri dinlerler. Mübarek cuma gününe özel Müslümanlar birbirlerine resimli veya sözlü cuma mesajları gönderirler.
16 HAZİRAN 2023 CUMA MESAJLARI
Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.
Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…