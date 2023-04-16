17 Nisan 2023 Kadir Gecesi resimli mesajları
Kadir Gecesi mesajları ramazan ayının 27. gecesi için geri sayım sürerken yeni, hadisli, ayetli, resimli ve güzel seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir.
17 NİSAN 2023 KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla”ya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!
Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun...