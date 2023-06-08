2 bin yıllık vazoda eski Mısır'da yapılan ilginç ritüel

Karışımda Suriye rue ve mavi nilüfer olarak bilinen iki bitki bulunuyordu. Her ikisi de tüketildiğinde rüya benzeri halüsinasyonlara neden oluyor.

Tuhaf içkide bulunan sadece bitkiler değildi. Araştırmacılar ayrıca anne sütü kalıntıları da buldu. Tatlandırıcı maddelerin, karışımın nahoş bazı unsurlarının tadını maskelemek için kullanılmış olması muhtemel.