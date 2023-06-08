2 bin yıllık vazoda eski Mısır'da yapılan ilginç ritüel
15 kişilik bir araştırma grubu, 2 bin yıl öncesine Antik Mısır'a ait olan Bes vazosunun kimya analizini gerçekleştirdi. Tanrı Bes adına yapılan bu karışım insan kanı gibi oldukça tuhaf maddeler içeriyordu. İşte 2 bin yıllık vazoda eski Mısır'da yapılan ilginç ritüel...
15 kişilik bir araştırma grubu, Antik Mısır'a ait 2 bin yıllık bir vazoyu analiz etti. Tanrı Bes adına yapılan bu karışım insan kanı gibi oldukça tuhaf maddeler içeriyordu. İnanışa göre; yarı kedi, yarı insan bir tanrı olan Bes, kendisine tapanları kötü niyetten koruma gücüne sahipti ve özellikle anne ve çocukları koruduğu düşünülüyordu.
Araştırmacılar 2 bin yıl öncesine ait Bes vazosunun kimya analizini gerçekleştirdi. Bu içecekte; anne sütü ve arı sütü, bal, insan kanı, fermente edilmiş meyve, vücut sıvıları ve halüsinojenik bitkiler yer alıyordu.
Araştırmacılar, "Çeşitli nutrasötik, psikotropik, tıbbi ve biyolojik maddelerin varlığını başarıyla belirledik ve Ptolemaios Mısır'ındaki ritüel uygulamalar için kullanılan sıvı karışımın çeşitli bileşenlerine ışık tuttuk" diye yazdı.
Karışımda Suriye rue ve mavi nilüfer olarak bilinen iki bitki bulunuyordu. Her ikisi de tüketildiğinde rüya benzeri halüsinasyonlara neden oluyor.
Tuhaf içkide bulunan sadece bitkiler değildi. Araştırmacılar ayrıca anne sütü kalıntıları da buldu. Tatlandırıcı maddelerin, karışımın nahoş bazı unsurlarının tadını maskelemek için kullanılmış olması muhtemel.