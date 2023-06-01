2 Haziran Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları

Cuma günü İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün önemini anlatan Cuma Suresi bulunur.

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde müminler camilerde bir araya gelir cuma namazı kılar ve okunan hutbeleri dinlerler. Mübarek cuma gününe özel Müslümanlar birbirlerine resimli veya sözlü cuma mesajları gönderirler.