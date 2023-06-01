2 Haziran Cuma mesajları: Yeni, resimli ve anlamlı cuma mesajları
İslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. İşte 1 Haziran 2023 Cuma mesajları...
Cuma günü İslam alemi için önemli bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de cuma günün önemini anlatan Cuma Suresi bulunur.
Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu günde müminler camilerde bir araya gelir cuma namazı kılar ve okunan hutbeleri dinlerler. Mübarek cuma gününe özel Müslümanlar birbirlerine resimli veya sözlü cuma mesajları gönderirler.
2 HAZİRAN 2023 CUMA MESAJLARI
İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar