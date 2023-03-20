20 Mart On Numara sonuçları!

On Numara sonuçları, her Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "20 Mart 2023 On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara 20 Mart 2023 sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları noter huzurunda tespit edilecek 22 numaranın arasından 10 tanesini doğru bilmeye çalışacaklar. İşte çekilişe dair tüm bilgiler..