Arefe Günü bankalar açık mı?
Bayram arifesinde bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT ve havale saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları yanıt arıyor.
20 NİSAN 2023 PERŞEMBE AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
Bankalar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek. Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.