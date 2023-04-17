O bakanlıktan personel alımı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili şöyle aktardı:

- Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.