O bakanlıktan personel alımı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından gün itibariyle bir açıklama daha yapan Bakan Bozdağ, alım sayısının artırıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alınacağına dair ilan açılacağını duyurmuştu. Sürece ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları netlik kazanacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Bozdağ, söz konusu alımlara ilişkin önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 22 BİN 120'YE ÇIKARTILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili şöyle aktardı:
- Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.