2023 Hac kuraları sonuçları ne zaman açıklanacak?: Diyanet duyurdu
Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan hac kuraları deprem sebebiyle ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili güncel tarih ve saat açıklaması geldi. İşte 2023 hac kuraları ile ilgili son açıklamalar...
Hac kuraları yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları için açıklamada bulundu. Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan hac kuraları deprem sebebiyle ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili güncel tarih ve saat açıklaması geldi. İşte 2023 hac kuraları ile ilgili son açıklamalar...
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde başlaması gereken kuralar deprem sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştı. Hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. İşte "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...
2023 HAC KURALARI ERTELENMİŞTİ!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
HAC KURALARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıklamada, "2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.