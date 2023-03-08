2023 Hac kuraları sonuçları ne zaman açıklanacak?: Diyanet duyurdu

Hac kuraları yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları için açıklamada bulundu. Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan hac kuraları deprem sebebiyle ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili güncel tarih ve saat açıklaması geldi. İşte 2023 hac kuraları ile ilgili son açıklamalar...