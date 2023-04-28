Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3000 personel alımı yapıyor. KGM sürekli işçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu gündemi meşgul etmeye başladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.
KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.
KGM PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: işkur.gov.tr