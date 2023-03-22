2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri

Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan İmsakiye 2023 takvimi ile Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu da cevabını buldu.

# ramazan
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2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri - Resim: 1 1 79

ADANA İMSAKİYE 2023

1. Gün 23 Mart 2023 Perşembe

İmsak: 05:12

Güneş: 06:32

Öğle: 12:50

İkindi: 16:18

Akşam: 18:59

Yatsı: 20:14

2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri - Resim: 2 2 79

ADIYAMAN İMSAKİYE 2023

1. Gün 23 Mart 2023 Perşembe

İmsak: 04:59

Güneş: 06:20

Öğle: 12:39

İkindi: 16:06

Akşam: 18:48

Yatsı: 20:03

2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri - Resim: 3 3 79

AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE 2023

1. Gün 23 Mart 2023 Perşembe

İmsak: 05:28

Güneş: 06:51

Öğle: 13:10

İkindi: 16:06

Akşam: 19:19

Yatsı: 20:36

2023 RAMAZAN | İl il sahur ve iftar saatleri - Resim: 4 4 79

AĞRI İMSAKİYE 2023

1. Gün 23 Mart 2023 Perşembe

İmsak: 04:37

Güneş: 06:01

Öğle: 12:20

İkindi: 15:46

Akşam: 18:29

Yatsı: 19:47