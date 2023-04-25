Ehliyet sahipleri dikkat! 1.078 TL cezası var
Ehliyeti olup otomobil ile trafiğe çıkan vatandaşlara çok önemli duyuru yapıldı. Trafiğe çıkan otomobil sahipleri, bunları yaptıkları takdirde 1.078 TL ceza alacakları belirtildi.
Otomobili ile trafiğe çıkan sürücüleri yakından ilgilendiren bir gelişme bulunuyor. Yeni yılın gelmesi ile beraber trafik kurallarının ceza fiyatlarına dev zam yapılmıştı. Yeni trafik cezları caydırıcı tutarda oldu.
Trafikte sürücülerin özellikle dikkat etmesini gerektiren kurallar paylaşıldı. Kurallara uymayan ehliyet sahiplerine rekor seviyelerde ceza kesileceği beliritilerek emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme ya da yayalara yol vermeme durumlarından ceza kesildiği bildirildi.
20 BİN 302 TL CEZASI VAR
Trafikte sahte plaka ile trafiğe çıkıp tespit edilen kişilere 20 bin 302 TL tutarında ceza kesildiği bildirildi.
TOPLAM 1.078 TL CEZA
• Bunun yanı sıra trafikte genellikle kazaların büyük bir kısmını hatalı sollama olduğu belirtilerek bundan dolayı kuralına uymadan şerit değiştirenlere 642 lira ceza verileceği paylaşıldı.
• Ayrıca trafikte takip mesafesine uymayan araç sahiplerine 436 lira ceza verilecek.
• Bu noktada toplam 1.078 TL ceza verilmiş olacak.