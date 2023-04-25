Ehliyet sahipleri dikkat! 1.078 TL cezası var

TOPLAM 1.078 TL CEZA

• Bunun yanı sıra trafikte genellikle kazaların büyük bir kısmını hatalı sollama olduğu belirtilerek bundan dolayı kuralına uymadan şerit değiştirenlere 642 lira ceza verileceği paylaşıldı.

• Ayrıca trafikte takip mesafesine uymayan araç sahiplerine 436 lira ceza verilecek.

• Bu noktada toplam 1.078 TL ceza verilmiş olacak.