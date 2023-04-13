2023 Ulusal Staj Programı erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2023 yılı stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Ulusal Staj Programı’na bu yıl başvuru sayısı 400 bini aştı. Program, yükseköğretimdeki gençlerin staj ihtiyacını karşılamak ve kamu kurum ile kuruluşların ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
2023 YILI STAJYER HAVUZU ERİŞİME AÇILDI
Ulusal staj programları, öğrencilere mesleki deneyim kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasını yakından tanımalarına ve kariyer planlamalarını daha doğru yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu programlar ayrıca işverenlerin de öğrencileri yakından tanımalarını ve gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarına yönelik planlamalarını yapmalarını sağlamaktadır.
Ofisten yapılan açıklamada, 2023 yılı için başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.
300 BİNDEN FAZLA GENCE STAJ İMKANI
Açıklamada şu ifadeler yer verdi:
- Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler.
Program kapsamında staj yapacak her bir gencin, başta "iş sağlığı ve güvenliği" ile "depreme hazırlık" olmak üzere sertifikalı uyum, gelişim ve iletişim eğitimleri alacağı belirtilen açıklamada, programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performansın yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemle değerlendirilecek.