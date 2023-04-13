2023 Ulusal Staj Programı erişime açıldı

2023 YILI STAJYER HAVUZU ERİŞİME AÇILDI

Ulusal staj programları, öğrencilere mesleki deneyim kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasını yakından tanımalarına ve kariyer planlamalarını daha doğru yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu programlar ayrıca işverenlerin de öğrencileri yakından tanımalarını ve gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarına yönelik planlamalarını yapmalarını sağlamaktadır.

Ofisten yapılan açıklamada, 2023 yılı için başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.