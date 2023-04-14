2023 yılında ortalama evlilik bütçesi ne kadar?
Evlenmeye karar verdiğinizde ilk olarak düğün ve çeyiz harcamaları hesaplanır. Söz, nişan, kına ve düğün aslında kişinin anlayışına göre değişebilir. Düğün masraflarında bir üst limit yoktur. Fakat alt limit piyasa koşullarına göre değişir. Sizin için 2023 düğün masraflarını fiyat araştırdık.
Evlenecek çiftlerin hepsi hayallerindeki düğünü yapmak ister. Fakat 2023 yılında düğün ve çeyiz masrafları oldukça fazla tutabilir. Bu nedenle düğün yapmadan önce tüm düğün organizasyonu için iyi bir araştırma yapmak gerekir.
DÜĞÜN MASRAFLARI NE KADAR TUTAR?
2023 düğün masraflarını doğru şekilde hesaplamak için öncelikle düğün sürecindeki tüm organizasyonu belirlemek gerekir. Düğünde ihtiyaç olan 4 unsur bulunur. Bunlar; çeyiz, düğün, kına ve söz ya da nişan organizasyonudur. Bunlar bir ihtiyaç haline dönüşürken hepsinin kişiye ayrı bir maliyeti vardır. Ortalama fiyatlarla bu organizasyonları ele aldığımızda;
1- Düğün= 100.000 TL
2- Nişan/söz = 40.000 TL
3- Kına = 25.000 TL
4- Çeyiz = 150.000 TL
Toplam 315.000 TL tutarında masraflar için bir bütçe belirlemek gerekir.
2023 ORTALAMA EVLİLİK BÜTÇESİ VE EŞYA LİSTESİ
2023 yılında yapılacak düğünler için ortalama olarak bir bütçe belirlendiğinde en az 300.000 TL gözden çıkarılmalıdır. Elbette bu bütçe kişinin bütçe durumuna ve zevkine göre değişebilir. Ama ortalama büyüklükte bir düğün için en az 300.000 TL gereklidir. Bu bütçe içerisine düğünde oturulacak eşyalar da dahil edilmiştir. Evlenecek kişilerin eşya listesi ise şu şekilde sıralanabilir;