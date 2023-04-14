2023 yılında ortalama evlilik bütçesi ne kadar?

2023 ORTALAMA EVLİLİK BÜTÇESİ VE EŞYA LİSTESİ

2023 yılında yapılacak düğünler için ortalama olarak bir bütçe belirlendiğinde en az 300.000 TL gözden çıkarılmalıdır. Elbette bu bütçe kişinin bütçe durumuna ve zevkine göre değişebilir. Ama ortalama büyüklükte bir düğün için en az 300.000 TL gereklidir. Bu bütçe içerisine düğünde oturulacak eşyalar da dahil edilmiştir. Evlenecek kişilerin eşya listesi ise şu şekilde sıralanabilir;