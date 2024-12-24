2024’te ne alındı, ne arandı? İşte yılın en popüler ürünleri…
Hepsiburada, 2024 yılının alışveriş eğilimlerini açıkladı. Teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve rahat modanın ön planda olduğu yılın en çok tercih edilen ürünleri arasında iPhone 13 ve Stanley Termos öne çıktı.
Hepsiburada, 2024 yılına damgasını vuran alışveriş trendlerini açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen milyonlarca siparişin analiz edilmesiyle elde edilen verilere göre, teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorileri bu yılın en popüler alanları oldu.
TEKNOLOJİ, 2024’ÜN ZİRVE KATEGORİSİ
Marketing Türkiye’nin haberine göre, teknolojik ürünler, 2024 yılında kullanıcıların vazgeçilmezi oldu. Akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alırken, özellikle “iPhone 13” Hepsiburada’da en çok aratılan ürün oldu. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise teknoloji severlerin popüler tercihlerindendi.
EV ALETLERİ KÜÇÜK, İLGİ BÜYÜK
Evdeki yaşamı kolaylaştıran küçük ev aletleri, 2024’te en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Özellikle “dikey mi, robot süpürge mi?” sorusunun cevabı, satış performanslarına göre robot süpürgelerden yana oldu. Mutfaklarda kahve makineleri, fritözler ve buharlı ütüler, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran en çok tercih edilen ürünler oldu. Ayrıca hava temizleme cihazları, ev konforunu artıran önemli yardımcılar arasında öne çıktı.
MODA VE KONFORUN BULUŞTUĞU YIL
2024 yılında Türkiye’nin moda tercihleri rahatlık üzerine şekillendi. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri en çok tercih edilen aksesuarlar arasında yer alırken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri de yoğun talep gördü. Kişisel bakım ürünlerinde ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları ise bakım rutinlerinin vazgeçilmez parçalarından biri oldu.
E-TİCARETİN YENİ YILDIZLARI: ÇORUM VE KAYSERİ
E-ticaretin merkezi olarak bilinen İstanbul, Ankara ve İzmir, 2024 yılında da en çok alışveriş yapılan şehirler arasında zirvede yer aldı. Ancak bu yıl Bursa, Kocaeli ve Antalya gibi iller de alışveriş yarışında öne çıktı. Hepsiburada’nın pazaryeri modelinde ise ciro açısından sürpriz bir şekilde Çorum ve Kayseri dikkat çekti.
ALIŞVERİŞTE KASIM FIRTINASI
Kasım ayı, e-ticaretin zirve yaptığı dönem oldu. Özellikle 11 Kasım’da, yılın en yüksek günlük trafik, sipariş ve ciro rakamları kaydedildi. Tüketiciler alışverişlerini en çok akşam 19.00 – 20.00 saatleri arasında yoğunlaştırdı. Haftanın günlerinde ise pazartesi ve salı günleri en hareketli dönemler olarak kayıtlara geçti.
İşte 2024’ün en çok aratılan ürünleri:
Hepsiburada’da 2024 yılında en çok aranan ürünler teknoloji ve günlük kullanım ürünlerinden oluştu. İşte en çok aranan 5 ürün:
1. iPhone 13: Yılın en çok aranan ürünü.
2. Stanley Termos: Outdoor dünyasının popüler tercihi.
3. iPhone 15: Yenilikçi teknolojisiyle ilgi odağı oldu.
4. LEGO: Eğlenceli ve yaratıcı oyuncaklar popülerliğini korudu.
5. Apple Watch: Teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi.