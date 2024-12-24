2024’te ne alındı, ne arandı? İşte yılın en popüler ürünleri…

E-TİCARETİN YENİ YILDIZLARI: ÇORUM VE KAYSERİ

E-ticaretin merkezi olarak bilinen İstanbul, Ankara ve İzmir, 2024 yılında da en çok alışveriş yapılan şehirler arasında zirvede yer aldı. Ancak bu yıl Bursa, Kocaeli ve Antalya gibi iller de alışveriş yarışında öne çıktı. Hepsiburada’nın pazaryeri modelinde ise ciro açısından sürpriz bir şekilde Çorum ve Kayseri dikkat çekti.