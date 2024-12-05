2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi?

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR LİSTEDE

İstanbul, 19. sıradaki yeriyle Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti. Şehir, turistik cazibesi, kültürel zenginlikleri ve turizm altyapısıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Antalya ise 63. sıraya yerleşerek Türkiye’nin tatil destinasyonları arasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.