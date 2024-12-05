2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi?
Euromonitor International’ın hazırladığı 2024 yılı “Dünyanın En İyi 100 Şehri” listesi yayınlandı. Türkiye’den iki şehir de listeye girdi. Paris ise üst üste dördüncü kez zirvede yer aldı.
LİSTE NASIL HAZIRLANDI?
"Dünyanın En İyi Şehirleri" listesi, ekonomik ve ticari performans, turizm altyapısı, sağlık-güvenlik, sürdürülebilirlik gibi çok çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmelerle oluşturuldu. Turizmdeki çekiciliği ve altyapısıyla ön plana çıkan şehirler arasında Paris, zirvedeki yerini korudu.
İlk 10’da Avrupa şehirlerinin ağırlığı hissediliyor.
2024'ün en iyi şehirleri:
1-Paris
2-Madrid
3-Tokyo
4-Roma
5-Milano
6-New York
7-Amsterdam
8-Sidney
9-Singapur
10-Barselona
Londra'nın bu yıl 10. sıradan 13. sıraya gerilemesi dikkat çekti.
Alt sıralarda da Avrupa, Asya ve Amerika’dan birçok önemli şehir yer aldı.
11-Taype
12-Seul
13-Londra
14-Dubai
15-Berlin
16-Osaka
17-Bangkok
18-Los Angeles
19-İstanbul
20-Melbourne
TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR LİSTEDE
İstanbul, 19. sıradaki yeriyle Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti. Şehir, turistik cazibesi, kültürel zenginlikleri ve turizm altyapısıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Antalya ise 63. sıraya yerleşerek Türkiye’nin tatil destinasyonları arasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.
21-Hong Kong
22-Münih
23-Las Vegas
24-Floransa
25-Prag
26-Dublin
27-Kyoto
28-Viyana
29-Lizbon
30-Venedik