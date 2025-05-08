2025’in en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Türkiye’den sürpriz şehir
Her yıl milyonların yaşamak, seyahat etmek ve yatırım yapmak için tercih ettiği şehirler belli oldu. 2025’in en yaşanabilir 10 şehri listesine Türkiye’den bir şehir de girdi. Paris sıralamada gerilerken, Londra zirvedeki yerini korudu.
Resonance Consultancy tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Şehirleri 2025” raporunda, Londra bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı. Kültürel çeşitlilik, küresel etki ve turizm kapasitesiyle dikkat çeken İngiltere’nin başkenti, dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında liderliğini sürdürdü.
NEW YORK PARİS’İ GEÇTİ
Geçtiğimiz yıllarda Londra ile birlikte ilk üçte yer alan Paris, bu yıl bir sıra gerileyerek New York’un gerisinde kaldı. New York; dijital erişim, ekonomik fırsatlar ve kültürel etkinlikler gibi faktörlerdeki yükselişiyle ikinci sıraya yerleşti. Paris ise bu yıl üçüncü sırada kendine yer buldu.
İlk 10’a giren şehirlerin 6’sının Avrupa’dan olması dikkat çekti. Avrupa şehirleri özellikle altyapı, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından öne çıktı. Türkiye’den bir şehrin de listeye girmesi bu yılın sürpriz gelişmeleri arasında yer aldı.
İşte kültür, yaşam kalitesi ve teknoloji gibi kriterlerle hazırlanan o liste...
1. Londra – Birleşik Krallık
2. New York – ABD
3. Paris – Fransa
4. Tokyo – Japonya
5. Singapur
6. Roma – İtalya
7. Madrid – İspanya
8. Barselona – İspanya
9. Berlin – Almanya
10. Sidney – Avustralya
28- İSTANBUL