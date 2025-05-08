2025’in en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Türkiye’den sürpriz şehir

İlk 10’a giren şehirlerin 6’sının Avrupa’dan olması dikkat çekti. Avrupa şehirleri özellikle altyapı, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından öne çıktı. Türkiye’den bir şehrin de listeye girmesi bu yılın sürpriz gelişmeleri arasında yer aldı.

İşte kültür, yaşam kalitesi ve teknoloji gibi kriterlerle hazırlanan o liste...