23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimli kutlama mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda TBMM’nin ilk defa kuruluşu her yıl kutlanırken, vatandaşlar birbirlerine en yeni ve resimli 23 Nisan sözlerini göndermek istiyor. 23 Nisan kutlamaları tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimli kutlama mesajları - Resim: 1 1 27

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimli kutlama mesajları - Resim: 2 2 27

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimli kutlama mesajları - Resim: 3 3 27

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimli kutlama mesajları - Resim: 4 4 27

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!