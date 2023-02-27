27 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ON NUMARA KURALLARI

On Numara çok yakında Millipiyangoonline.com'da. Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç! Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.