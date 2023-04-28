28 Nisan On Numara sonuçları

On Numara sonuçları, her Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "28

ON NUMARA KURALLARI

On Numara çok yakında Millipiyangoonline.com'da. Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç! Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...