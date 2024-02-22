2.El araç alacakların bilmesi gereken 10 madde! Hukuki haklarınızı biliyor musunuz?

2. SATICIYA MUTLAKA SORULMASI GEREKENLER



Bu sorular sonrası araç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve eğer verdiği bilgiler sizin alacağınız araçta olması gerekenler arasında ise doğru aracın bulduğunuzu düşünerek en önemli kriter ve satıcının verdiği bilgileri de doğrulamak adına diğer adıma geçebilirsiniz.

Aracı neden satmak istiyor ?

Ne zamandan beri aracı kullanıyor ?

Önemli bir kaza var mı ? Hiç hasarı oldu mu ?

Araç genel olarak ne durumda ?

Motor durumu nasıl ?

Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı ?