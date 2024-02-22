2.El araç alacakların bilmesi gereken 10 madde! Hukuki haklarınızı biliyor musunuz?
2. el araç alırken sorulması gereken sorular, hukuki haklar bugün hala tam bilinmiyor. Ekspertizden tutun da aracın modeline kadar her şey dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında. Sizi büyük masraflardan kurtaracak 10 maddeyi sizler için derledik...
1. İLK İŞ OLARAK ARABANIN MODELİNİ VE MARKASINI MUTLAKA ARAŞTIRIN
2. el araç alım-satım piyasasında fiyatlar arasında uçurumlar olabiliyor. Buna önlem olarak da mutlaka marka ve modelin piyasa fiyatlarını iyice araştırma yaparak belirleyin. Kilometre durumu araç yıpranma payı ve hasar durumuna göre bir değerinin üzerinde olmamasına özen gösterin çünkü sizde aracı bir gün elinizden çıkarmak isteyeceksiniz ve satarken aynı durumlarla karşılaşmayın. Araç marka model ve fiyat orantısı belirlendikten sonra aracın kronik problemleri var mı, forum sitelerinden çok fazla bilgi sahibi olabilirsiniz, ayrıca daha önce bu aracı kullanmış bir tanıdığınız varsa onu arayarak ta bilgi sorabilir ve aracı aldıktan sonraki problemlerde daha çözüm üretebilir hala gelebilirsiniz.
2. SATICIYA MUTLAKA SORULMASI GEREKENLER
Bu sorular sonrası araç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve eğer verdiği bilgiler sizin alacağınız araçta olması gerekenler arasında ise doğru aracın bulduğunuzu düşünerek en önemli kriter ve satıcının verdiği bilgileri de doğrulamak adına diğer adıma geçebilirsiniz.
Aracı neden satmak istiyor ?
Ne zamandan beri aracı kullanıyor ?
Önemli bir kaza var mı ? Hiç hasarı oldu mu ?
Araç genel olarak ne durumda ?
Motor durumu nasıl ?
Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı ?
3. 5664 TRAMER KAYDI, HASAR DURUMU VE KİLOMETRE
Satıcıdan bilgileri aldınız ve aracın durumu hakkında bilgi sahibi oldunuz, sıra geldi doğrulamaya aracın tramer sorgulamasını özellikle aracın şasi numarasında yapınız, çünkü az da olsa plaka değişikliğinde yanlışlıklar olabiliyor ve mağdur taraf olmayın. Kilometre sorgusu mutlaka yapın, muayenede işlenen kilometrelerden dolayı eğer ki bir problem var ise araç kilometre düşürülmelerine karşı bilgi sahibi olursunuz.
4. ARACA GÜNEŞİN DİK VURDUĞU BİR AÇIDAN BAKMAYIN!
3. maddeye kadar geldiniz ve alacağınız aracı artık görmeye geldi. Satıcı ile buluşarak aracı mümkün olduğu kadar güneş ışığının dik vurduğu bir alanda incelemeyin. Neden mi ? aracın güneş ışığında parlamasından dolayı çizikleri ve hasarlı noktaların gözünüzden kaçma ihtimaline karşı daha gölge ama ışık alan bir alanda incelemeye özen gösterin. Bu sizi alacağınız aracı daha net görme imkanı yaratacak ve yanılmayacaksınız.