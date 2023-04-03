3 Nisan On Numara sonuçları açıklandı!
3 Nisan 2023 On Numara sonuçları için canlı çekiliş pazartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV üzerinden canlı izlenebilecek olan çekilişte talihli adayları 24 numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin etmeye çalışacaklar.
On numara sonuçları için Milli Piyango Online sorgulama ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başlandı. 3 Nisan Cuma tarihli çekilişe sayılı saatler kalırken bilet sahipleri, "Milli Piyango Online ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
MP TV canlı yayın ile takip edilen Cuma çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar, noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak.
On Numara sonuçları, her Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "3 Nisan 2023 On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynanılan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numarayı tahmin edemezse ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.
On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
ON NUMARA KURALLARI
On Numara çok yakında Millipiyangoonline.com'da. Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç! Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu! Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.