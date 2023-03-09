Fahrettin Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alımı iptal mi edildi?

Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığına dikkat çeken Koca, şu ifadeleri kullandı:

- Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden "içilebilir" diyemeyiz.

- Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir.

- AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.