Fahrettin Koca açıkladı: 42 bin 500 sağlık personeli alımı iptal mi edildi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illerimizden olan Hatay’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin yönlendirdiği soruları cevapladı. Koca, kendisine yöneltilen "42 bin 500 sağlık personeli alımı iptal mi edildi?" sorusuna cevapladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen iller arasındaki Hatay’da su sıkıntısı yaşandığına ve salgın hastalık olduğuna dair soruların sorulması üzerine şebeke suyunda bir problem olmadığını, özellikle depremin etkilerinin en yoğun olduğu Antakya ve Defne’ye kısmen, diğer bölgelere de yaygın olarak şebeke suyu verildiğini söyledi.
Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığına dikkat çeken Koca, şu ifadeleri kullandı:
- Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden "içilebilir" diyemeyiz.
- Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir.
- AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ
- Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız.
- Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor.
Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusu yöneltilmesi üzerine Koca, şöyle yanıt verdi:
- Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı