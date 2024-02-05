6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. 6. Şubat depremlerinde 53 bin 537 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, basın mensupları da vardı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler

Türkiye'nin yaşadığı korkunç felaket sonrası tüm ülke tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından giden gönüllüler, enkaz altından canları kurtarmak için büyük bir özveri ile çalıştı. Bu süreçte, gazeteciler de büyük bir özveri ile çalıştı. İlk günden bölgeye giden basın mensupları, zorlu koşullara göğüs gererek mesleklerini icra etti.

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