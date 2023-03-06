8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 MART 2023 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!