8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Ülkemizde ilk kez 1921 tarihinde kutlanan bu önemli günün anlam ve önemine hitaben Kadınlar Günü mesajları ve sözleri sorgulanıyor. Sevdiklerinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için en güzel, anlamlı mesajları sözleri bir araya getirdik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları...
Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gün olarak kabul edilen Kadınlar Günü sözlerini sizler de sevdikleriniz ile paylaşabilir, onlara WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden Kadınlar Günü mesajlarını ve sözlerini yollayabilirsiniz...
8 MART 2023 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...
Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.
Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.