8 Mayıs 2023 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu MPİ tarafından yayımlandı. On Numara da her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun olarak noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 8 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı?