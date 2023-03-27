8500 yıllık tarihe tanıklık eden bölge
Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bursa'nın İznik ilçesiyle ilgili UNESCO Dünya Mirası Daimi adaylığı için gönderdiği dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun danışma organı ICOMOS uzmanlarının dosya inceleme, alan ziyaretleri ve rapor incelemeleriyle devam edecek sürecin ardından İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmadığı, 2024 yılı haziran ayında yapılacak komite toplantısında ilan edilecek.
Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da üye olmuştu.
İznik'in dünya mirası ilan edilmesine ilişkin süreç devam ederken, gözler UNESCO'ya çevrildi. Türkiye'nin İznik dosyasını içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO'da uzun soluklu İznik mesaisi başlamış oldu. İznik dosyası incelenerek değerlendirilmek üzere UNESCO'nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne iletildi.
ICOMOS'dan görevlendirilen uzmanlar, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere temmuz-eylül 2023 tarihlerinde alan ziyaretleri yapacak. Ekim-kasım 2023 tarihlerinde ICOMOS uzmanları, dosyada yeterli görmedikleri bölümlerle ilgili ek bilgi isteyecek. Aralık 2023'te ise ICOMOS, dosya ile ilgili kararını UNESCO merkezine bildirecek. Haziran 2024'te de UNESCO Dünya Miras Merkezi, tüm bu belge ve ICOMOS'un raporunu inceleyerek, UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısında İznik ile ilgili kararını açıklayacak.