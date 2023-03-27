8500 yıllık tarihe tanıklık eden bölge

ICOMOS'dan görevlendirilen uzmanlar, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere temmuz-eylül 2023 tarihlerinde alan ziyaretleri yapacak. Ekim-kasım 2023 tarihlerinde ICOMOS uzmanları, dosyada yeterli görmedikleri bölümlerle ilgili ek bilgi isteyecek. Aralık 2023'te ise ICOMOS, dosya ile ilgili kararını UNESCO merkezine bildirecek. Haziran 2024'te de UNESCO Dünya Miras Merkezi, tüm bu belge ve ICOMOS'un raporunu inceleyerek, UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısında İznik ile ilgili kararını açıklayacak.