Adeta görsel şölen: Türkiye'de görülmesi gereken 9 kanyon
Kanyonlar, nehir akıntılarının değişmesi ve suyun devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşumudur. Dar ve dolambaçlı yapıları ile bu doğa harikası derin vadiler aynı zamanda eşsiz bir görsel şölen sunmaktadır. İşte Türkiye'de görülmesi gereken 9 kanyon...
KAPIKAYA KANYONU - ADANA
Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer alan Kapıkaya Kanyonu Adana’ya 72 km, Karaisalı ilçe merkezine 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir.
Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir. 7.250 metre yürüyüş güzergahı bulunan kanyonun dört yüz metresinde güvenlik amaçlı korkuluk bulunmaktadır.
ŞAHİNKAYA KANYONU - SAMSUN
Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Baraj Göleti üzerinde bulunan ve Vezirköprü’ye 13 km uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu Altınkaya Barajının en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekmektedir.
IHLARA VADİSİ – AKSARAY
Tarihi kaynaklardaki adı Peristremma olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardandır. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahiptir.
18 km uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde, bünyesinde yaşam alanı bulunan Ihlara Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşımaktadır. Ihlara Vadisini şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki yaşamın ana kaynağıdır.
ARAPAPIŞTI KANYONU - AYDIN
Kemer barajını besleyen Akçay’ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliği, 6 km uzunluğu ile benzersiz bir doğayı sizlere sunmaktadır.