Ahmet Murat Özbilge kimdir, kaç yaşındaydı?
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özbilge, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan DSP’de Genel Başkanlık görevini yürüten Özbilge 63 yaşındaydı. Peki Ahmet Murat Özbilge kimdir? İşte, hayatını kaybeden DSP Genel Başkan yardımcısının hayatına ilişkin bilgiler…
Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Özbilge, 1994 yılından itibaren DSP’de aktif görev aldı. Partide saymanlık, sekreterlik ve yöneticilik gibi görevlerde bulunan Özbilge son olarak Genel Başkan Yardımcılığı yapıyordu. 2004 yılından itibaren DSP Belediye Meclis üyeliği, Komisyon başkanlığı gibi görevleri yürüten Özbilge, 11 Nisan 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. DSP’de önemli görevler üstlenen ismin hayatı, merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge kimdir, hasta mıydı? İşte, Ahmet Murat Özbilge’nin siyasi kariyerine ilişkin detaylar…
DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET MURAT ÖZBİLGE KİMDİR?
Ahmet Murat Özbilge, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yıllarında başlayan Özbilge, DSP’de yöneticilik, saymanlık ve sekreterlik gibi görevlerde bulundu.
1999 ve 2004'de DSP Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Eğitim Hizmet Güvence Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Belediye Meclisi Başkan Vekilliği yaptı.
2011 yılında yapılan Kurultayda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. DSP Genel Merkezi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Basın Yayın, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DSP Parti Sözcülüğü yaptı.
2016 tarihinde yapılan 10. Olağan Kurultayında yeniden Parti Meclisi Üyesi seçildikten sonra oluşturulan Başkanlık Kurulu'nda ve Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu aynı yıl yapılan DSP 11. Olağan Kurultayı'nda da yeniden PM üyeliğine seçildi.
11 Nisan 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti.
Kaynak: hurriyet.com.tr