Ahmet Murat Özbilge kimdir, kaç yaşındaydı?

DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET MURAT ÖZBİLGE KİMDİR?



Ahmet Murat Özbilge, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yıllarında başlayan Özbilge, DSP’de yöneticilik, saymanlık ve sekreterlik gibi görevlerde bulundu.

1999 ve 2004'de DSP Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Eğitim Hizmet Güvence Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Belediye Meclisi Başkan Vekilliği yaptı.

2011 yılında yapılan Kurultayda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. DSP Genel Merkezi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Basın Yayın, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DSP Parti Sözcülüğü yaptı.