18 ilde aranacak! 1 milyon TL cezası var

- Tarım Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 milyon TL gibi büyük bir cezası var. Bu yüzden ülkemizin tarihi, kültürel bir türünü avlamak yerine millet olarak, ülke olarak korumamız lazım. Bize ait bir türümüz Anadolu parsı adı üstünde Anadolu’muzun çok değerli bir türü koruyalım, geliştirelim gören olursa lütfen bizlere bildirsin. Tarım Orman Bakanlığına bildirsin ve bizi bilgi sahibi yapsın bizler de bu türü korunması için elimizden geleni yapıyoruz.

Kaynak: https://www.tv100.com/izmir-adana-mersin-antalya-mugla-denizli-manisa-burdur-isparta-osmaniye-dahil-18-ilde-aranacak-1-milyon-tllik-buyuk-bir-cezasi-var-haber-671076