18 ilde aranacak! 1 milyon TL cezası var
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu Parsı'nı fotoğraflamak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 18 ilde fotokapan ile arama yapacak. Ayrıca avlanmasının yasak olduğu Andaolu Parsının cezası 1 milyon TL olacak.
Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülendi.
İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, canlı kaydı alınmamış olan Anadolu parsına ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje çerçevesinde, Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da elde edildi.
Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa gibi birçok illerde Anadolu parsının fotokapanlarla aranacağı açıklandı.
"1 MİLYON TL GİBİ BİR CEZA BÜYÜK BİR CEZALARI VAR"
Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, şöyle aktardı:
- Şu anda Türkiye'de sayısının işte 10’dan fazla olmadığını bile düşünebiliriz böylesi nadir bir türün avlanması insanlar tarafından vurulması tabi büyük bir problem olur büyük bir sorun olur.
- Tarım Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 milyon TL gibi büyük bir cezası var. Bu yüzden ülkemizin tarihi, kültürel bir türünü avlamak yerine millet olarak, ülke olarak korumamız lazım. Bize ait bir türümüz Anadolu parsı adı üstünde Anadolu’muzun çok değerli bir türü koruyalım, geliştirelim gören olursa lütfen bizlere bildirsin. Tarım Orman Bakanlığına bildirsin ve bizi bilgi sahibi yapsın bizler de bu türü korunması için elimizden geleni yapıyoruz.
Kaynak: https://www.tv100.com/izmir-adana-mersin-antalya-mugla-denizli-manisa-burdur-isparta-osmaniye-dahil-18-ilde-aranacak-1-milyon-tllik-buyuk-bir-cezasi-var-haber-671076