Araç kaskosu ve trafik sigortası deprem hasarını karşılar mı?

TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILAMIYOR

Eğer kasko poliçelerinde deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler kapsam dışıysa ya da sadece deprem kapsam dışı bırakılmışsa hasar ödemesi alınamaz. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem temitat dışı bırakılabiliyor.