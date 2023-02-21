Araç kaskosu ve trafik sigortası deprem hasarını karşılar mı?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Peki, depremzedelerin enkaz altında kalan araçları kasko veya trafik sigortası karşılıyor mu?
Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.
KASKO DEPREM HASARINI KARŞILAR MI?
Kasko'da ise durum poliçeye göre değişkenlik gösteriyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamıydaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanır. Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedel ödeniyor.
Poliçede deprem muafiyeti varsa ödemede kesinti yapılır. Yani poliçede yüzde 5 deprem muafiyeti uygulanıyorsa araç tamaman kullanılamaz hale geldiğinde (Pert) hasar ödemesinde yüzde 5 kesinti uygulanır.
ARACIN SAHİBİ ÖLDÜYSE NE OLACAK?
Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.
TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILAMIYOR
Eğer kasko poliçelerinde deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler kapsam dışıysa ya da sadece deprem kapsam dışı bırakılmışsa hasar ödemesi alınamaz. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem temitat dışı bırakılabiliyor.