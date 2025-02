Bakanlık açıkladı: Sucuk, lahmacun, baklava ve daha fazlası! İşte taklit ve tağşiş yapan markalar

04.02.2025 MEŞHUR PİDE SALONU-MERYEM KOÇER - KIYMALI PİDE (PİŞMİŞ) Kanatlı Eti Tespiti 24102024 MAMAK ANKARA Et ve Et Ürünleri

04.02.2025 ŞANLI ASPAVA-AYHAN KALELİ - ÇİĞ LAHMACUN HARCI (DANA ETİ) Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti 19.10.2024 MAMAK ANKARA Et ve Et Ürünleri

04.02.2025 EBRAR ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN YAVUZ YAVUZOĞLU ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK SUCUK Sakatat (Baş Eti) Tespiti 01.10.2024 KEÇİÖREN ANKARA Et ve Et Ürünleri

04.02.2025 TAT ENTEGRE ET ÜRÜNLERİ TARIM GIDA MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KASAPOĞLU KASAP ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK Kanatlı Eti Tespiti 20240902 MERKEZ AKSARAY Et ve Et Ürünleri